Mit Pauken und Trompeten - für einen guten Zweck

31.12.2016, 12:01 Uhr

Festliche Musik zum Jahreswechsel

Unter dem Mottoveranstaltete dasunddas schon traditionelle Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt.erfreute mit ausgewählten Texten.Im Anschluss an das Konzert waren die Besucher noch eingeladen, bei Glühwein und Keksen zu verweilen und in fröhlicher Stimmung auf das kommende Jahr anzustoßen.Dabei waren unter vielen anderen auch Bürgermeister, die Bezirksobfrau des Kärntner Bildungswerkes, der Obmann des Schulvereines Völkermarkt, Gemeinderätin, der Obmann der Marktkapelle Eberndorf Kühnsdorfund ChorleiterDer Erlös des Benefizkonzertes kommt in diesem Jahr dem beeinträchtigten dreijährigen Jonas Koller aus Völkermarkt zugute - er muss seit seiner Geburt rund um die Uhr von seiner Mutter betreut werden.