Fachschule Mistelbach unterstützt Landwirtschaftsschule in Brasilien

30.01.2017, 20:10 Uhr

bei Wels ihr 130-Jahr-Jubiläum mit zahlreichen Aktivitäten und der Herausgabe des „Mistelbacher Schlossgeflüster“, einer Sammlung köstlicher Koch- und kreativer Dekorationsideen. Regionalität spielt zwar im Leitbild der Schule eine wichtige Rolle, aber aus diesem besonderen Anlass war man sich einig, über die Grenzen von Österreich hinauszugehen und einen Großteil der Einnahmen einem karitativen Zweck zu spenden. Ausgewählt wurde die Landwirtschaftsschule Escola Familia Agricola in Barreiras/Brasilien – ein Projekt, das weitgehend von Österreich finanziert wird.

Beim Vortrag am 25.1.2017 von Pater Arno Jungreithmair aus Kremsmünster in der Pfarre Buchkirchen, bei dem er über 45 Jahre oberösterreichische Mission und Sozialarbeit in Barreiras/Brasilien berichtete, überreichte die Schulleiterin der Fachschule Mistelbach, Frau Ing. Karin Eckmayr gemeinsam mit Kolleginnen und Schülerinnen einen Scheck in Höhe von € 750,- an Pater Arno.