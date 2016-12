Mit gestohlenem Kennzeichen und gefälschten Dokumenten unterwegs

29.12.2016, 09:52 Uhr

Ein Ungar wurde auf der Autobahn mit einem gestohlenen Kennzeichen von der Polizei aufgegriffen.

BEZIRK. Ein 35-jähriger ungarischer Staatsbürger wurde am Mittwoch, 28. Dezember auf einem Autobahnparkplatz von einem anderen Autolenker beobachtet, wie er sein ungarisches gegen ein deutsches Autokennzeichen wechseln wollte. Der ungarische Staatsbürger dürfte sich dabei aber beobachtet gefühlt haben und setzte seine Fahrt mit den ungarischen Kennzeichen fort. Aufgrund dieser Anzeige wurde der 35-Jährige wenig später gegen 13.25 Uhr von Polizisten der API Wels angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei wurden die beiden deutschen Kennzeichen im Fahrzeug unter einem Teppich versteckt vorgefunden. Eine Abfrage ergab, dass diese Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Daher wurden die "Tafeln" sichergestellt. Im Zuge der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Pkw montierten ungarischen Kennzeichen sowie die dazugehörige Versicherungsbestätigung, das Fahrtenbuch und der Zulassungsschein offensichtlich gefälscht waren. Daher wurden auch diese Kennzeichen und die Dokumente von der Polizei sichergestellt. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in der Höhe von 1235 Euro eingehoben.