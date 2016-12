Pichls Kinder freuen sich über neuen Laufrad-Roller

06.12.2016, 00:26 Uhr

(Pichl bei Wels, 5.12.2016) Die ÖVP Pichl bei Wels veranstaltet seit vielen Jahren jeden Herbst ein traditionelles und bei der Bevölkerung sehr beliebtes Steckerlfischgrillen. Im heurigen Jahr war dieses gesellige Fest besonders erfolgreich. Deshalb beschloss die Ortsgruppe, andere an diesem Erfolg teilhaben zu lassen.Somit wurde für den örtlichen Kindergarten ein Laufrad–Roller angeschafft. Dieser wurde von Parteiobfrau Vizebürgermeisterin Gabriele Aicher und Finanzreferent Gerhard Allerstorfer im Beisein von Kindergartenleiterin Maria Keuschnigg unlängst an die Kleinen übergeben und von diesen gleich ausprobiert. Das tolle an dem Spielgerät ist, dass es mit einem kleinen Handgriff vom Laufrad zum Roller umfunktioniert werden kann und daher vielseitig einsetzbar ist. Dies garantiert abwechslungsreichen Spielspaß.

Die ÖVP Pichl bei Wels wünscht den Kindern viel Spaß beim Spielen!Fototext: GPO Vbgm.in Gabriele Aicher und Finanzreferenz Gerhard Allerstorfer bereiteten Kindergartenleiterin Maria Keuschnigg und den Kindern Freude mit dem Geschenk.