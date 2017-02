15.02.2017, 17:56 Uhr

Bezügekaiser

Ein Job, drei Bezüge - Andreas Rabl war Bezügekaiser! Jetzt ist er aufgeflogen. In Wels zeigt sich dasselbe wie schon in Kärnten unter Jörg Haider oder auf Bundesebene unter Schwarz-Blau: FPÖ Politiker spielen gern die Kämpfer gegen "die da oben" kassieren aber besonders dreist ab, sobald sie an der Macht sind.



Was soll man von einem solchen Politiker wie Rabl halten, welcher als Saubermann bei der Gemeinderatswahl in Wels als Bürgermeisterkandidat angetreten ist.







Herbert Reiter



Wels

Gefällt mir

0