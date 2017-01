Trial-Staatsmeister kommt aus Fischlham

17.01.2017, 21:12 Uhr

Philipp Wimmer gewann die Jugend-Klasse und erklamm in nur einem Jahr die nächste Stufe.

FISCHLHAM. Der 15-jährige Fischlhamer Philipp Wimmer bekam bei einer Ehrung am 13. Jänner in Velden am Wörthersee den Titel "Österreichischer Jugend Trial Staatsmeister 2016" verliehen. Dabei trat er im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Staatsmeisterschafts-Klasse der 12- bis 16-Jährigen an. Insgesamt acht Läufe in Steyr, Retz (NÖ), Salzstiegel (STMK), Turnau (STMK), Kuchl (NÖ), Kössen (T) und Lunz am See (NÖ) standen über die Saison verteilt auf dem Plan. Bei jedem Bewerb waren pro Teilnehmer acht Sektionen in jeweils vier Runden zu absolvieren.

Bäume, Steine und Bäche

Ziel Europameisterschaft

Ein Geländeabschnitt mit verschiedensten Hindernissen von Bäumen über Steine und steile Schrägfahrten bis hin zu Bachdurchquerungen stellt dabei eine Sektion dar. Wimmer verstand es am besten, Strafpunkte zu vermeiden und holte den Gesamtsieg. In der kommenden Saison, die im Mai beginnt, tritt er in der Junioren-Klasse der 14- bis 18-Jährigen an und steigt damit nach nur einem Jahr auf. "Ich betreibe den Sport erst seit drei Jahren, weil ich zuvor Motocross gefahren bin. Mein Vater hatte aber einen schweren Motocrossunfall, daher bin ich gewechselt", schildert der 15-Jährige. In der kommenden Saison hat er sich mehrere Podestplätze zum Ziel gesetzt. "In der Gesamtwertung wird das aber schwer. Ich werde aber auf jeden Fall Erfahrung sammeln und 2018 wieder angreifen." Als das Schwierigste am Trialsport bezeichnet der Zweirad-Akrobat die Vielseitigkeit der Strecken: "Je nachdem, wo du fährst, gibt es andere Schwierigkeiten zu meistern. Im Wald ist es schwierig, Grip zu finden und nicht über Wurzeln zu fliegen."Derzeit besucht der Fischlhamer die Polytechnische Schule und befindet sich auf der Suche nach einer Lehrstelle als Werkzeugbauer. Auch über seine Trial-Zukunft macht er sich Gedanken: "Ich möchte in der Open-Klasse Staatsmeister werden und zumindest einen Lauf bei der Europameisterschaft fahren, um zu sehen, wo ich im internationalen Ranking stehe." Früh zeichnete sich ab, dass er sich auf dem Motorrad wohl fühlt: Seine erste Motocross-Maschine bekam er mit fünf Jahren geschenkt.