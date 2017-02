Steigende Gästeankünfte bei verminderter Bettenzahl

03.02.2017, 16:39 Uhr

Welser Tourismusverband zieht eine positive Jahresbilanz.

WELS. 98.123 Gästeankünfte bescherten Wels den zweitbesten Wert in der Geschichte des Tourismusverbands Wels. Nur im Top-Jahr 2010 war der Wert mit 100.827 höher als im Vorjahr. 170.815 Übernachtungen wurden 2016 in Wels gezählt, das ergibt im Vergleich zu 2015 mit 172.343 Übernachtungen ein leichtes Minus von 0,9 Prozent. Die Zahl der Gästeankünfte ist jedoch um 2.231, das ist 2,3 Prozent gestiegen. „Die Statistik zeigt, dass mehr Gäste nach Wels gekommen sind, diese aber im Vergleich zu den Vorjahren kürzer bleiben. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Gästen liegt in der Stadt Wels bei 1,7 Tagen. Eine Zahl, die der allgemeinen Entwicklung von hauptsächlich wirtschaftstouristischen Destinationen, wie zum Beispiel der Stadt Linz, entspricht. „Obwohl die Bettenanzahl durch die Schließung des Hotels Greif gesunken ist, konnten 2016 mehr Gäste in Wels begrüßt werden – das ist aus Sicht der Stadt sehr erfreulich. Wünschenswert wäre natürlich, dass die Gäste in Zukunft länger in Wels bleiben. Der kürzlich präsentierte neue Markenauftritt der Stadt Wels trägt diesbezüglich einen Teil dazu bei, Wels touristisch noch besser vermarkten zu können. Unser Ziel ist es, nicht nur die Zufriedenheit und Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt zu stärken, sondern auch ein einladendes und emotionales Erscheinungsbild für die Besucher und Gäste unserer Stadt zu schaffen“, erklärt Bürgermeister Andreas Rabl. Auch Geschäftsführer Peter Jungreithmair zieht eine durchaus positive Bilanz für das Jahr 2016: „Obwohl in Wels mit einer Gesamtzahl von rund 1.200 Betten im Jahr 2016 so wenig Betten wie seit über 10 Jahren nicht mehr zur Verfügung standen, haben wir es geschafft, die Nächtigungszahlen annähernd zu halten. Der Wegfall von mehr als 120 Betten in der 4* Kategorie des Traditionsbetriebs Hotel Greif Mitte des Jahres wurde bestmöglich kompensiert, fehlt aber an Vollauslastungstagen.“ Diese Situation wird sich voraussichtlich erst in 2-3 Jahren mit neuen Hotelprojekten verändern.

Österreicher stärkste Gästegruppe

Wirtschaftstourismus und Veranstaltungen als Fundament

Fünf Hoteliers-Familien übergeben an Nachwuchs

Veranstaltungshighlights 2017

2015 kamen erstmals knapp mehr Gäste aus dem Ausland nach Wels, als aus Österreich. Im Vorjahr hat sich dieses Verhältnis wieder gedreht und mit 93.389 Übernachtungen sind die Österreicher wieder stärkste Gästegruppe. Mit 40 % sind hier Gäste aus Oberösterreich und 34 % aus Wien und Niederösterreich die Top-Bundesländer. 45 % der Übernachtungen kommen aus dem Ausland, davon entfallen mit 35.767 Übernachtungen 46 % auf den Markt Deutschland. Trotz eines Rückgangs von 9 % liegt Deutschland damit in der Rangliste der Herkunftsländer nach wie vor an erster Stelle. An zweiter Stelle liegt Italien gefolgt von Ungarn, Schweiz und Liechtenstein und den Niederlanden.Der Wirtschaftstourismus ist weiterhin das Fundament des Tourismus in Wels und bleibt auch dank der intensiven Zusammenarbeit aller Betriebe in der Business Touristik und einem starken Marktauftritt mit dem Thema Green Meetings & Events stabil. "Wir leben vom Wirtschaftstourimus. Vor allem die Messe Wels spielt dabei eine große Rolle", meint dazu Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner. Denn gerade zu Messezeiten seien die Betten in der gesamten Stadt ausgebucht. So musste gerade die Anfrage einer 40-köpfigen Delegation zur Unterbringung während der anstehenden Energiesparmesse nach Bad Schallerbach weitergeleitet werden.In kaum einer Stadt in vergleichbarer Größen­ordnung sind noch so viele Betriebe von den Inhabern geführt wie in Wels. Einzigartig ist auch, dass gleich in fünf Welser Hoteliers-Familien die Nachwuchs-Generation bereits ak­tiv den Betrieb übernehmen will beziehungsweise bereits übernommen hat. Die ideale Voraussetzung für eine sehr zukunftsorientierte Kooperation gerade in der Business Touristik Wels. Auf Basis der engen Kooperation mit den Betrieben wird derzeit gemeinsam an einem Projekt zur Belebung der Wochenenden und Sommermonate zum Thema Rennrad gearbeitet. Das Projekt wird Mitte April im Rahmen des Starts des Dachstein Rushs in Wels präsentiert.Die Bewohner und Gäste der Welser Innen­stadt dürfen sich auch 2017 wieder auf ein spannendes Jahr freuen. Be­reits voll im Laufen – im wahrsten Sinne des Wortes – ist die Welser EIS-8erBahn. Neben dem Welser Stadtball als beliebtes Charitye­vent werden noch viele weitere Highlights die Besucher wieder in Massen in die City locken. Neu ist der Fasching in Wels am 28. Februar in der Fußgängerzone und am Welser EIS-8erBahn mit spannendem Familienprogramm. Music in the City bringt ab 17. März wieder Schwung in die Innenstadt-Wochenenden, nur ein paar Wochen später findet das Maibaumaufstellen am 29. April statt. Einkaufsvergnügen und abwechslungsreiches Programm warten am 05. Mai bei der Shopping Night. Auch das Street Food Festival macht von 12.-13. August wieder Halt in der Innenstadt. Sommerfrische und Kino stehen von 15. Juni – 30. Juli beim FilmfestiWels am Programm. Den krönenden Abschluss bildet wie jedes Jahr die Welser Weihnachtswelt ab 24. November.