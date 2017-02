Großer Faschingsumzug in Völs

In der Marktgemeinde steht wieder einmal ein Faschingsumzug am Programm – und es wird jede Menge zu sehen geben. Nicht weniger als 20 Völser und auswärtige Gruppen werden am Samstag, dem 11. Februar pünktlich um 12.30 Uhr beim Café "Rosso" in der Aflingerstraße starten. Der Zug führt weiter durch die Bahnhofstraße zum nächsten Aufführungsplatz bei der Metzgerei Singer. Von dort geht es durch die Dorfstraße zum T&G-Getränkemarkt und beim Gemeindeamt vorbei zum Dorfplatz, wo es die letzte Vorführung geben wird. Anschließend steht noch die Umzugsparty im Zelt am Dorfplatz auf dem Programm. Sollte das Wetter nicht mitspielen, steht als Ausweichtermin noch der Sonntag, 12. Februar mit denselben Beginnzeiten zur Verfügung.