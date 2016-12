Korrektur einer Pressemeldung betr. Verkehrsunfall in Gries im Sellrain

30.12.2016, 14:48 Uhr

Der Sachverhalt ist zwar richtig – es kam gestern in den Nachmittagsstunden zu einem Absturz, bei dem zwei Personen aus Deutschland verletzt wurden – der Unfall ereignete sich aber nicht in Gries im Sellrain und auch nicht in Gries am Brenner, sondern auf der GRIESER LANDESSTRASSE in Längenfeld im Tiroler Oberland!