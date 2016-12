Schneesturm im Axamer Postkutscherhof-Winter-Wonderland!

30.12.2016, 14:09 Uhr

Fuhrmann Fritz Ehrensperger mutiert zum Schneemann und gibt für seine Silvesterparty eine "100-Prozent-Schneegarantie"!

Ganz Axams-Ort präsentiert sich derzeit schneefrei! Ganz Axams? Nein! Fritz Ehrensperger hört nicht auf, den Schönwettergöttern Widerstand zu leisten und mutiert amm Postkutscherhof Axams solcherart vom Fuhrmann zum Schneemann!"Man kann für eine fette Silvesterparty nicht eine Schneegarentie abgeben und dann mit aperem Gelände aufwarten", so das Credo des Postkutscherhof-Chefs, der mit seinem Team mitten in den Vorbereitungen für die große "Urig und Gmiatlich-Silvesterparty" steckt.

Winter-Wonderland-Garantie



Grünes Licht für weiße Silvesterparty



Alpenkönig-Championat-Comeback

Eines ist aber schon klar: Wer ein großflächiges Gelände beschneien will, muss die Schneespray-Christbaumdose im Regal lassen. Im Falle einer "Winter-Wonderland-Garantie" braucht es eine Schneekanone – und jede Menge Arbeit! Das High-Tech-Leihgerät steht im Besitz des Tourismusverbandes Innsbruck. Zum Betrieb braucht es eine Genehmigung der Gemeinde sowie der Mithilfe der örtlichen Feuerwehr, um alle rechtichen Voraussetzungen erfüllen zu können. "Herzlichen Dank an alle, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben", so Fritz Ehrensperger.Kurzum: Die Schneeballschlacht ist garantiert, der Grühweinbrunnen dampft schon – und auch die "Loggeren" (Fritz senior und junior mit Gerhard Lechner und allen, die musikalisch logger drauf sind) wärmen sich schon auf.Wer Silvester im Winter feiern will, muss also am Samstag, dem 31. Dezember ab 19 Uhr am Postkutscherhof in Axams sein ... dort, wo der Schnee liegt!Auch für die Zeit nach der Schneeschmelze wird derzeit bereits vorbereitet. Den Grund erklärt der Fuhrmann: "Das Europäische Alpenkönig Championat feiert im nächsten Jahr ein Comeback. Vom 29. September bis 1. Oktober 2017 werden Europas beste Fuhrleute mit einem Riesenprogramm diese Veranstaltung am Postkutscherhof wieder aufleben lassen. Schließlich gilt es auch, mit 40 Jahre historische Postkutschenlinie Tyrol und 15 Jahre Postkutscherhof zwei stolze Jubiläen zu feiern!"Keine Frage: Darüber wird in Kürze im Detail berichtet werden ...