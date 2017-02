Neuer Obmann bei den Axamer Fußballern

05.02.2017, 21:07 Uhr

Gemeindevorstand und Sportreferent Michael Kirchmair übernimmt das Obmannamt!

Starke Bilanz

Der SV Raika Axams hat einen neuen Obmann, nachdem Harald Pinggera sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Ein geplanter Abgang, der schon länger angekündigt war, so der nunmehrige Obmann a. D.: "Drei Jahre waren geplant, geworden sind es viereinhalb! Der Rücktritt hat rein berufliche Gründe, die einfach keinen Zeitrahmen mehr bieten, um dieses Amt auszuführen."Die Bilanz von Harald Pinggera ist ohne Zweifel vorzeigbar. Schließlich hat er den Verein nach dem finanziellen Zusammenbruch übernommen und wieder in ruhigere Gewässer geführt. Die Mannschaft wurde wieder zu einem festen Bestandteil der Landesliga West und bewegt sich permanent im oberen Tabellendrittel. Nicht zuletzt steht in seiner Bilanz auch die Installierung der Flutlichtanlage im Ruifachstadion! "Es war keine einfache Zeit", fasst Pinggera zusammen, "aber ich glaube, wir konnten einiges bewegen! Ich werde dem Verein natürlich verbunden bleiben und bei den Heimspielen auf der Tribüne Gast sein!"

Neuer Chef

Neuausrichtung

Dort wird er auf seinen Nachfolger treffen, der den SV Raika Axams sozusagen zur Chefsache im Sportressort der Gemeinde erklärt hat. Michael Kirchmair, Listenvorsitzender von "PRO Axams", ist seit heuer Gemeindevorstand und Obmann des Ausschusses für Kultur-, Sport- und Vereinswesen. Als Aktiver ist er ein "Axamer Eigengewächs": "Ich habe beim SV Axams alle Nachwuchsstationen durchlaufen," so Kirchmair, der auch in der Kampfmannschaft stand. "Zuletzt habe ich in Götzens in der Bezirksliga gespielt – meine aktive Karriere habe ich aber jetzt beendet und stelle meine volle Kraft dem SV Raika Axams zur Verfügung.""Vorab möchte ich allen danken, die sich für die Funktionärstätigkeit zur Verfügung gestellt haben", so der neue Obmann. "Mein gesamtes Team und ich freuen sich sehr auf die neuen Aufgaben. In einem ersten Schritt wird der neue Ausschuss, dem auch Bgm. Christian Abenthung als Beirat angehört, intensiv mit der Neuausrichtung beschäftigen. Neben der Kampfmannschaft liegt uns auch der Nachwuchs besonders am Herzen! Ein herzlicher Dank gilt auch Harald Pinggera und allen ausgeschiedenen Funktionären!"Übrigens: Bei allen Akzenten, die der Neo-Obmann setzen will, ist eines ausgeschlossen: "Ich werde ganz sicher nicht in den Axams-Dress schlüpfen und die Fußballschuhe wieder auspacken ...!"