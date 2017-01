Der Frauenflohmarkt gastiert im MGC Modecenter

19.01.2017, 09:04 Uhr

Am Sonntag, 22. Jänner, können die Damen in St. Marx auf Schnäppchenjagd gehen. Für Verkäuferinnen sind noch Standplätze verfügbar!

LANDSTRASSE. Ein Hallenflohmarkt von Frauen für Frauen? Ja, den gibt es bald im Dritten – Österreichs größten Frauen-Flohmarkt sogar. Mehr als 200 Ausstellerplätze bieten den Besucherinnen auf 2.000 m² alles, was das Herz begehrt.Los geht’s am Sonntag, den 22. Jänner, um 17 Uhr im MGC Modecenter in der Leopold-Böhm-Straße 8. Bis 20 Uhr hat der Flohmarkt geöffnet. "Die Idee ist wegen der großen Nachfrage bei Müttern entstanden, die unseren Baby- und Kinderflohmarkt regelmäßig besuchen", sagt Organisatorin Sylvia Sedlak. Jetzt organisiert man die beiden Flohmärkte am gleichen Tag. Am Sonntag findet von 11 bis 15 Uhr auch der Babyflohmarkt statt.



Noch 30 Standplätze zu haben!

Für das weibliche Shoppingglück hat der Flohmarkt einiges zu bieten: Für jedes Alter und jede Konfektionsgröße finden sich echte Schnäppchen – von Hosen bis hin zu Brautkleidern. "Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche Umkleidekabinen und Spiegel", sagt Sedlak.Der Flohmarkt steht jedoch nicht nur den Shopperinnen offen, sondern vor allem auch den Verkäuferinnen. Noch bis Samstag, den 21. Jänner, kann auf der Homepage der Geburtsallianz ein Standplatz angemeldet werden. Rund 30 Stände sind noch zu haben. Die Standgebühr beträgt 32 Euro – Tische und Sessel sind vorhanden. 700 Parkplätze gibt es auch. Bleibt die Frage, ob Männer erlaubt sind: Ja, selbstverständlich.