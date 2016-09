AT

Krumbach: Hotel Schloss Krumbach

Mit Brigitte Pinter



Werke von Strauss, Bizert, Mascagni, Bernstein, Weill, Gershwin



Am Klavier Jue-Eun Park



Moderation Roman Bischhorn-Stickelberger



Konzert im Schlosshof, bei Schlechtwetter im Panoramarestaurant



Kartenpreis: 25 Euro



Vorverkauf im Hotel Schloss Krumbach, am Gemeindeamt Krumbach und in den Filialen der Raiffeisenbank Krumbach