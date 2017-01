Winternachtsball: Niederösterreichs größter Trachtenball lockte an die 2000 Besucher an

07.01.2017, 18:18 Uhr

Wiener Neustadt (Red.). Stadt und Land feierten zum fünften Mal mitanand in der Arena Nova.

Gestern Freitag haben in der Arena Nova in Wiener Neustadt an die 2.000 Besucherinnen und Besucher am größten Trachtenball in Niederösterreich, dem Winternachtsball, das neue Jahr und den Zusammenhalt in der Region gefeiert. Immerhin wurde das für den Ball vor fünf Jahren kreierte Motto „Stadt und Land mitanand“ seit Antritt der bunten Stadtregierung in Wiener Neustadt zum Leitspruch für die Region im Allgemeinen sowie für die Landesausstellung 2019 im Speziellen. Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, die in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll gekommen war, betonte die positive Entwicklung der Region, wo Dank des Engagements der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister viel weitergehe. Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger freute sich im Hinblick auf die vielen Projekte rund um die Landesausstellung auf das „Jahr der Chancen“ für die Stadt und die Region. Landtagsabgeordneter Ing. Franz Rennhofer bezeichnete den Winternachtsball als wahre Erfolgsgeschichte und gratulierte den Gemeinden für die Vorbereitungen Richtung 2019.

Rundum zufrieden konnten die Veranstalter des Balles GR Erika Buchinger, Gerti Hatvan, GR Verena Hanisch-Horvath und GR Christian Stacherl sein. Gemeinsam ist es ihnen abermals gelungen eine perfekte Stimmung zum Jahresauftakt zu erzeugen. Das Einzigartige des Winternachtsballs stellte dabei wieder der Einzug der Ehrengäste sowie der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter mit den Blasmusikkapellen der Region dar, wobei heuer mit zwölf Kapellen so viele dabei waren, wie nie zuvor. Ausgelassen wurde dann im Winternachtsfestsaal, im Musi-Stodl und in der Apres-Ski-Hütt’n bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.