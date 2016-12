Helene Storfa feierte 90. Geburtstag

29.12.2016, 16:33 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).

Die Wiener Neustädterin Helene Storfa feierte im "Loft Store" in der Singergasse in Wiener Neustadt am vergangenen Mittwoch im Kreise der Familie ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin ist die Witwe des langjährigen Bürgermeister-Chauffeurs Josef Storfa und die Mutter des Vorsitzenden der Personalvertretung der Stadt Wiener Neustadt, Christian Storfa. Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger überbrachte anlässlich des runden Geburtstages seitens Stadt und Land Glückwünsche, Blumen sowie ein Geschenk.