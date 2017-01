Lehre schnuppern bei INTERSPAR

09.01.2017, 09:11 Uhr

Einen spannenden Lehrberuf, familiäre Atmosphäre und bis zu 4.500 Euro Prämien zusätzlich – das bietet INTERSPAR in den sieben Lehrberufen Einzelhandel Lebensmittel, allgemeiner Einzelhandel im Bereich Non Food, Feinkostfachverkäufer, Bäcker, Konditor, Systemgastronom und Koch. Und das Wichtigste: den Lehrlingen macht ihre Arbeit Spaß! Davon können sich Schülerinnen und Schüler beim INTERSPAR-Lehrlingsevent im FISCHAPARK Wiener-Neustadt am 25. Jänner den ganzen Tag überzeugen.

Immer noch freie LehrstellenSPAR und INTERSPAR bilden in ganz Österreich 2.700 Lehrlinge in 17 Lehrberufen aus. Auch 2017 gibt es wieder 900 Lehrstellen zu besetzen – und es sind immer noch welche frei. Infos zu den Lehrberufen, Erfahrungsberichte von Lehrlingen und mögliche Prämien bei INTERSPAR gibt’s auf www.intersparmarkt.at/lehre oder direkt im nächsten Hypermarkt.