Die Freiwillige Feuerwehr (FF) St. Paul lädt am Samstag, dem 11. Februar, zum Feuerwehrball in die Räumlichkeiten des Konvikts in St. Paul.

Auftakt istFür Musik sorgt im Festsaal die "Casino Band".Weiters gibt es eine "FF-Disco".Es wird auch ein kostenloser Heimbringerdienst im Gemeindegebiet angeboten.