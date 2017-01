Rudolf Ledermüller feierte seinen 70. Geburtstag

08.01.2017, 10:42 Uhr

Rudolf Ledermüller begleitete diverse Funktionen in der ÖVP-Ortspartei, wie Schriftführer etc., diente als Gemeinderat noch in der alten Gemeinde Sallingstadt, war lange Jahre Ortsvorstand von Sallingstadt, trug als eines der Gründungsmitglieder des Verschönerungs- und Wandervereines Sallingstadt einiges zum Aufbau des Vereinslebens in seiner Ortschaft bei und engagierte sich immer wieder im Güterwegebau sowie bei der Regulierung der Thaya durch seinen Ort.Zu den Gratulanten bei der Feier zählten unter anderem Pater Mag. Daniel Gärtner, Bürgermeister Johann Hölzl, Vizebürgermeister Josef Schaden, Verschönerungsvereinsobmann Josef Bauer, Ortsparteiobmann Martin Wally und Ortsvorstand Harald Zauner. Seine Schwägerinnen und Schwäger überraschten den rüstigen Jubilar mit musikalischer Begleitung der Feier durch die Gaudiwurzn HÖ-HI Almgaudi aus Gmünd, Erwin Höbarth und Johannes Hirsch, die mit Witz und toller Musik den Nachmittag im nu verfliegen ließen. Er herrliches Fest, an das sich der Jubilar sicher noch einige Zeit erinnern wird.Seine Gäste möchten sich auf diesem Weg nochmals für die Einladung bedanken und wünschen ihm alles erdenklich Gute wie Gesundheit und viel Glück für seine weiteren Lebensjahre.