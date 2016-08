39. IVV-Fit-Wandertag in Altmelon

Startzeiten: Samstag, 10. und Sonntag, 11.9.2016 jeweils von 6.30 Uhr bis 12.00 Uhr



Strecken: ca. 6 km, 10 km und 20 km

3 Labestellen mit ausreichend Verpflegung

Warme Speisen auf der großen Labestelle und bei Start/Ziel in Altmelon

Wanderauszeichnung: Jausenbrett



Am Sonntag: Frühschoppen

ab 10.00 Uhr mit den Echt Urigen im Start/Ziel-Bereich in Altmelon



Infos und Anmeldung: wanderverein.altmelon@gmx.at