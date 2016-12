SONNENTOR: Auszeichnung für Frei-Hof

06.12.2016, 10:03 Uhr

Am Donnerstag, dem 1. Dezember wurde der Frei-Hof mit dem „Innovationspreis Gartentourismus Niederösterreich 2016“ ausgezeichnet. Die Prämierung fand im feierlichen Rahmen im Stift Klosterneuburg statt.

SPRÖGNITZ. Seit dem Jahr 2014 zeichnet dieser vom Land Niederösterreich, der Niederösterreich-Werbung und vom Verein „Die Gärten Niederösterreichs“ entwickelte Preis innovative gartentouristische Ideen und Projekte aus. Mit seinem Ideenreichtum konnte das Projekt „SONNENTOR Frei-Hof – Das Leben ist ein Bauernhof“ die Jury überzeugen.Am 15. August wurde der Fei-Hof beim Kräuterfest in Sprögnitz eröffnet. Der Bauernhof wird biologisch bewirtschaftet und unter der Prämisse eines natürlichen Kreislaufs unter permakulturellen Grundsätzen mit verschiedensten Kräutern, Blumen, Obst- und Gemüsesorten kultiviert. Permakultur setzt unter anderem auf energieeffektive und achtsame Gestaltung von Landwirtschaftsflächen.„Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung die unserem Projekt mit dieser Auszeichnung entgegengebracht wird“, betont Werte-Entwicklerin Manuela Raidl-Zeller und ergänzt: „Wir möchten in der heutigen Zeit zeigen, dass ein Bauernhof so geführt werden kann, dass ein Leben im Kreislauf der Natur und ohne chemischen Hilfsmittel möglich ist und man auch gut davon leben kann.“

Erzeugnisse vor Ort verkocht

Die Erzeugnisse des Biobauernhofs finden Verwendung in der SONNENTOR Betriebsküche sowie im Bio-Gasthaus Leibspeis‘ und sind darüber hinaus in einem Hofladen erhältlich. In Kursen und Führungen auf dem Gelände werden das Wissen über Permakultur und praktische Erfahrungen an Interessierte weitergegeben, um ein Umdenken zur ökologischen Nachhaltigkeit zu fördern. „Unser Permakultur-Garten soll unsere Gäste inspirieren, es uns nachzumachen, Kreisläufe zu schließen und den eigenen Garten zu revolutionieren. Von der aufwendigen Planung, über die richtige Pflanzung bis hin zur lohnenden Ernte – bei uns können die Besucher am Entstehungsprozess teilhaben. Wir bieten Landwirtschaft zum Anfassen und Nachmachen“, erklärt Frei-Hof Bäuerin Sigrid Drage.Von 16. bis 18. Dezember findet der SONNENTOR Adventmarkt in Sprögnitz statt. An diesem Wochenende finden auch Führungen am Freihof statt. Zusätzlich gibt’s die Möglichkeit aus Naturmaterialien hübsche Weihnachtsdekoration zu basteln. Ab 8. April werden wieder regelmäßig Führungen am Frei-Hof angeboten. Bis dahin sind Führungen nur auf Anfrage und Voranmeldung möglich.