Der Badeteich Hirschstetten (auch Ziegelhofteich genannt) ist einer von vielen Naturbadeplätzen im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt. Er befindet sich in der Nähe der Blumengärten Hirschstetten mit einer Breite von ca. 280 m und einer Länge von 540 m. Um 1965 befanden sich in weiten Gebieten rund um die Donau ausgiebige Schottervorkommen. An der Grenze zu Breitenlee begann man eine solche Schottergrube auszuheben. Man erreichte bald Grundwasser und so entstand ein Teich. Etwa Mitte der 1970er Jahre erreichte der Schotterteich seine maximale Größe zwischen Spargelfeldstraße, Bibernellweg, Ziegelhofstraße und einem angrenzenden Sportplatz. Nachdem die Arbeiten eingestellt wurden begann eine Gruppe von Wiener Stadtgärtnern, unterstützt von burgenländischen Saisonarbeitskräften, die Uferböschungen zu gestalten. Heutzutage wird der Badeteich zum Schwimmen, Fischen oder auch zum Eislaufen genutzt. Der Teich besitzt einen Kinderspielplatz, eine „Babybucht“ mit Sand, eine Hundezone mit Auslauf sowie eine Hundebadezone. Zudem befindet sich nahe der Babybucht ein Imbissstand, das „Buffet zur Babybucht“, welches an bestimmten, sehr warmen Tagen in der Sommersaison geöffnet hat. Am östlichen Ufer nahe der Ziegelhofstraße gibt es mit dem „Laguna am Ziegelhofteich“ ein weiteres Restaurant.