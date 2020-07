Ganz besonders freuten sich die BesucherInnen des ersten Landestanzes des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg auf schwungvolle Bewegungen auf dem Parkett des Tanzcafes TALOU der Tanzschule Hieble in Dornbirn. Die tanzbegeisterten Pensionisten genossen diesen Nachmittag in vollen Zügen. Bestens unterhalten durch Musik- und Stimmungskanone Rudi „Muntermacher“ Bartolini, wurde ausgiebig das Tanzbein geschwungen. PVÖ-Tanzchef Julius Tomio freute sich über die vielen Gäste, die die gemeinsame Zeit im TALOU auskosteten. Vor allem das Wiedersehen alter Freunde und Tanzkollegen trug dazu bei, dass die Senioren beim PVÖ eine tolle Zeit hatten. Das Hieble-Team sorgte nicht nur für vortrefflichen Service, sondern natürlich auch für das Wohlergehen und die Sicherheit der vorbildlichen und verantwortungsvollen PVÖ-Gäste.

Damit regelmäßige Bewegungseinheiten nicht zu kurz kommen, findet jeden Mittwoch ab 14 Uhr das PVÖ-Sommertanzcafe mit DJ Julius statt. Der nächste PVÖ-Landestanz mit Live-Musik geht übrigens am 22. August über die Bühne.