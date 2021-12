Die Bewohner der Siedlung wohnen am Park (Simensäcker ) wünschen Sich das Die Buslinie 28 A eine Dichtere Intervalle u. das der Bus nicht nur an Wochentags Fährt sondern auch am Wochenende und am Feiertag .

Heuer ist der Bus wieder nicht unterwegs am 24.12 u am 31.12..2021

Die Siedlung ist eine Autofreue Siedlung da Fährt nur die Linie 28 A

von den Wiener Linien u vom Bezirksvorsteher bekamen wir nur negative antworten

Hirn sind ca 1200 Wohnungen aber der Bus hat eine Intervalle von 15 min aber die 15 Hält der Bus aber nicht ein .

Entweder kommt der Bus zu Früh oder zu spät und meinige mahl kommt der gar nicht zur der Angelagerter Abfahrtszeit .

Warum sollte man zum 29A gehen wen die Haltestelle vor der Tür liegt