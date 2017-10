CRAZY CHRISTMAS

Komödie von Robert Mohormit Elisabeth Osterberger, Kerstin Raunig, Paul Graf, Gerhard Huber, Franz Mifkovic, Gerald Pichowetz und Dorian SteidlVerwechslung, Täuschung, List, Ablenkungsmanöver, blanker Irrsinn und dazu eine riesige Portion Humor bietet diese rasant Komödie rund um den (h)eiligen Abend.Es ist der 24.Dezember. Wie immer an diesem Tag wird bei Stefan und Doris gefeiert und es ist Tradition diesen Abend mit ihren besten Freunden Bernhard und Lisi zu verbringen. Doris ist mitten in den Vorbereitungen. Sie ist keine begnadete Hausfrau und wartet schon dringend auf Stefan. Er ist es, der den Haushalt schupft. Ein Realist, der mit beiden Beinen am Boden steht. Als Stefan am frühen Nachmittag nach Hause kommt, erkennt ihn Doris kaum wieder. Der Wahnsinn beginnt! Und da treffen ihre Gäste ein. Kurz darauf kommt auch schon die Polizei.Erleben sie ein Weihnachtsfest, an das sie noch Jahre denken werden !