EIN STARKER SONNTAG für den Verrein auf Augenhöhe

23.04.2017, 23:38 Uhr

Die starken Männer zeigten an diesen Sonntag Ihr weiches Herz und helfen damit den schwächsten !Im restlos gefüllten Cafe Restaurant Marco Polo startete unser Starmoderator Francesco Cardeloni allen bestens bekannt als die Diva das große Wettessen.Unsere Wrestlingstars verschlangen im warsten Sinne des Wortes die Riesenschnitzel und am Ende wurde in Minutenschnelle Franz Slederer zum Sieger gekrönt.Nächster Programmpunkt war für unsere kleinsten Gäste reserviert, die meisten von Ihnen wurden von Visagisten Paul Marcher toll geschminkt.Kein geringerer als Zaubermeister Pierre Mardue sorgte bei den kleinsten für staunen und Emotionelles mitfiebern aber auch unsere großen Gäste waren begeistert und rätseln jetzt noch wie hat er das gemacht.Inzwischen wurde unsere Hüpfburg die im freien stand ordentlich von groß und klein genützt, auch Zuckerwatte und Popcorn wurden hier angeboten.Nächste Highlight unsere Tombola mit vielen Preisen.Nun waren wieder unsere Starken Männer aber auch die Gäste, 16 Mann und eine tapfere Frau traten zum Bierkrugstemmen an, am Ende doch gezeichnet wurde Florian Prinz zum Sieger gekrönt.Den Schlusspunkt setzten die Sambagirls von Arche by Dunia mit einer Sambashow die das Fass zum Überlaufen brachten.Am Ende kamen für das anwesende Spendenkind Mimi € 1.200.- zusammen, Ihr wird damit eine Sprachtherapie ermöglicht.Unter den prominenten Gästen dabei , Nikita Luisa Black, Bellenns Dany, La Hong, Carmen Kreuzer, Johann Rumpf !Vilen Dank an Christian Zizlavsky den Veranstalter der diesen unvergesslichen Nachmittag zu Gunsten des Verein Auf Augenhöhe veranstaltet hat.Ein großes Danke an Manfred Sebek und Franz Schuster vom "Vienna Foto Team" für die tollen Fotos!!!!!!