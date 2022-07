HARINGSEE. Seine Beziehungen ließ Pepi Hopf, Obmann des SC Haringsee und gleichzeitig selber bekannter Kabarettist, spielen und holte wieder eine Reihe bekannter Kollegen auf den Sportplatz in Haringsee. Am Freitag ließen Gerry Seidl,Flo&Wisch, und Gernot Kulis, der für den erkrankten Klaus Eckel einsprang, die Zwerchfelle der Besucher erbeben. Auch Johannes Potmesil konnte mit einer Kurzversion seines Programmes überzeugen. Am Samstag sorgten Hausherr Pepi Hopf, Fredi Jirkal, Norbert Peter, Hons Petutschnig und Peter Tekal alias Amalia Kratochwill für einen launigen Abend. Das Publikum, darunter auch Bürgermeister Roman Sigmund, war begeistert vom sprühenden Wortwitz der Interpreten. Helmut Lehrner, Präsident des Vereines, dankte gemeinsam mit dem Obmann dem Team, mit dessen Unterstützung die Organisation reibungslos abgewickelt werden konnte.