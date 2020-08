25 Kinder und Jugendliche haben am diesjährigen Kinder- und Jugendfischen des 1. Fischereivereines der Großgemeinde Haringsee teilgenommen. Beim Abwiegen zeigte sich, dass es viele junge Talente in der Großgemeinde gibt: Fast alle hatten etwas gefangen. Die Sieger in der Kinder- und in der Jugendklasse lieferte durchaus schon gute Fangergebnisse.

Bürgermeister Roman Sigmund, sowie Vertreter der Vereinsspitze bedankten sich bei den Organisatoren und Helfern und gratulierten dem erfolgreichen Fischernachwuchs.