Drachensteigfest auf Schloss Hof

11.09.2018, 14:07 Uhr

Schloßhof – Am 29. und 30. September (11 bis 17 Uhr) erobern bunte Drachen den Himmel über Schloss Hof. Zahlreiche Profis lassen beim Drachensteigfest ihre schönsten und originellsten Drachen steigen und sorgen für farbenprächtige Einlagen am Himmel. Bei der Drachenouvertüre färben Drachen mit venezianischen Motiven zu Musik von Vivaldi den Himmel über Schloss Hof bunt ein. Beim Drachenballett lassen die Profis die Drachen in Formation fliegen und beim Wettfliegen sorgen sie für packende Duelle am Himmel.Auch die Gäste sind eingeladen, ihre Drachen mitzubringen und hoch in die Lüfte aufsteigen zu lassen. Dabei können sie sich auch mit den Profis messen. Die jüngsten Gäste können unter fachkundiger Anleitung selbst Drachen basteln, bunt bemalen und im Anschluss steigen lassen. Das Highlight für die Jüngsten ist auch in diesem Jahr der Zuckerldrache, der seine süße Fracht über der Festwiese abwirft.