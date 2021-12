Buchhändlerin Elisabeth Glaeser-Mayer und Bezirksvorsteher Matthias Friedrich (SPÖ) haben Kinder eingeladen, eine Geschichte zu erzählen. Daraus ist ein Buch entstanden: die Hietzinger Kindergeschichten. Das gibt es jetzt als Geschenk.

WIEN/HIETZING. In kleinen Köpfen wohnen große Geschichten. Diese haben Hietzings Kinder aufgeschrieben. Mit dem Einbaum zu den Menschenfressern nach Borneo, mit dem Raumschiff zu den Sternen, mit dem Zug in die Zauberschule: Die Fantasie von Kindern ist grenzenlos – und das soll auch so bleiben, wenn es nach Elisabeth Glaeser-Mayer geht. Sie ist die Besitzerin des Bücher- & Geschenkeladens in Ober St. Veit und hatte vor ein paar Jahren die Idee, Kinder ein Buch schreiben zu lassen. Mit Unterstützung des stellvertretenden Hietzinger Bezirksvorstehers Matthias Friedrich (SPÖ) wurde diese Idee umgesetzt.

Elisabeth Glaeser-Mayer hat die Geschichten der Hietzinger Kinder gesammelt

Daraus ist das Buch "Hietzinger Kindergeschichten" entstanden. "Dieses würden wir dir jetzt gerne schenken", so Friedrich, der selbst Vater einer Tochter ist. Dafür hat er sich eine besondere Weihnachtsaktion einfallen lassen.

Malen und gewinnen

Wer die "Hietzinger Kindergeschichten" gerne unter dem Weihnachtsbaum hätte, sollte seiner Kreativität freien Lauf lassen. "Mal uns ein Bild oder schick uns eine Postkarte mit einer Zeichnung", bittet Matthias Friedrich.

Die "Hietzinger Kindergeschichten

Teilnehmen können alle Kinder, die in Hietzing wohnen und zwischen vier und zehn Jahre jung sind. Das Bild oder die Postkarte schickt man an wien.hietzing@spw.at oder per Post an Wolkersbergenstraße 170, 1130 Wien.

"Bitte vergiss nicht deinen Namen, dein Alter und deine Adresse anzugeben, damit wir wissen, wo wir das Buch hinsenden sollen", so Friedrich, und er ergänzt: "Solltest du die "Hietzinger Kindergeschichten schon haben, lass es uns wissen. Dann bringen wir dir ein anderes Buch vorbei.".



