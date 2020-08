Eingebettet in der hügeligen Landschaft des Weinviertels, im Landschaftspark Schmidatal-Manhartsberg, liegt die etwa 1600 Einwohner zählende Marktgemeinde Ravelsbach.

RAVELSBACH. Die barocke Jakob-Prandtauer-Kirche thront weit sichtbar als Wahrzeichen über die etwa 60 km von Wien entfernte Gemeinde. Zahlreiche Wander- und Radwege, vorbei an Weingärten und weinviertel-typischen Kellergassen laden zum Erkunden als auch zum Verweilen im Ambiente der wunderschönen Landschaft des Landschaftsparks Schmidatal-Manhartsberg ein.

Bibelweg-Wanderung

Besonders empfehlenswert ist eine Wanderung entlang des Ravelsbacher Bibelweges - Startpunkt ist am Hauptplatz in Ravelsbach, wo sich neben der Pfarrkirche, das Pfarr- und Kulturzentrum samt Barockgarten befindet.

Weitere ausführliche Informationen zu Tourismus, Freizeit und Kultur finden Sie online unter www.ravelsbach.at – "Wir freuen uns Sie bei uns in der Marktgemeinde Ravelsbach willkommen heißen zu dürfen", so die Gemeindevertretung.