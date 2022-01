Die Eishockystars von Morgen zeigten ihr Talent

HOLLABRUNN. Einen regen Andrang gab es beim Kinderschnuppertraining der Hollabrunner Wild Hogs. Noch dazu kommt, dass die neue Eisfläche mit Banden nun kurz vor der Fertigstellung ist und der Großteil der Banden bereits montiert wurde. Coach der Kampfmannschaft Friedrich Dechant zeigte sich zufrieden: "Wir freuen uns, dass so viele Kinder und Familien Interesse am Hollabrunner Eishockeysport zeigen und die Wild Hogs Familie so weiter wachsen kann."

Gelungenes Event

Was für ein gelungenes Event. Ein Dank gilt auch an alle unterstützenden Hände vor allem Kindertrainer Wolfgang Engel, welcher die Kinder mit einfachen Übungen an den Sport heranführt hat. Spieler der ersten Mannschaft zeigten den fortgeschrittenen Kinder einige Tricks und rundeten den Vormittag ab. Persönlich vertreten waren auch Wolfgang Traindl, Andreas Kaim und Manfred Breindl, die den Wild Hogs Helme, Leibchen und sonstige Ausrüstung für die Kinder zur Verfügung stellten. Obmann Günter Haselberger bedankte sich im Namen des Eislaufvereins Hollabrunn.