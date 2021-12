Den Handballer vom UHC gelingt wichtiger Sieg im Kampf ums Aufstiegs Play Off

HOLLABRUNN. Letztes Spiel vor der Winterpause und endlich wieder Zuschauer in der Weinviertelarena. Die Vorzeichen konnten besser nicht sein, denn die Hollabrunner Handballer trafen auf die punktegleichen (14 Punkte) "jungen Fivers" aus Margareten.

Starke Mannschaftsleistung

Angetrieben vom überragenden Nikola Kosteski, der acht Tore beisteuerte, überzeugten die Heimischen vor allem in Durchgang zwei. Schlussmann Mario Dubovecak glänzte in den wichtigen Phasen des Spiels mit tollen Paraden und brachte die Wiener des Öfteren zur Verzweiflung.

Kapitän und Spielmacher Vlatko Mitkov brachte mit seiner Mannschaft einen nie gefährdeten 29:25 Sieg über die Zeit. Im Lager des UHC darf man sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im Aufstiegs Play Off machen. Nächstes Spiel 12.02: Korneuburg - Hollabrunn

Beste Werfer: Kosteski (8), Mitkov (6) Vuksa (5)