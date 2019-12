Wieder geht ein Jahr zur Neige

und vieles ist geschehen, Schönes aber auch weniger Schönes.

Doch an dieser Stelle soll nur an die angenehmeren Ereignisse gedacht werden, Ereignisse die wir in unseren Erinnerungen mit in das Jahr 2020 nehmen wollen.

Eine Veranstaltungsreihe wurde immer wieder mit großer Spannung erwartet. Die Belohnung für diese Wartezeit waren wunderbare Künstler, deren Darbietungen die Gäste zu Beifallsstürmen hinriss.

Die Rede ist vom „PRIVATEN SALON“ deren Organisatorinnen die beiden Wiener Künstlerinnen Hanna Andorka und Eva Meindl sind. Diese Events gibt es immer in Hannas Wohnung in der Josefstadt. Von daher sind auch die Besucherzahlen in aller Regel begrenzt.

Mit einer etwas kleineren Veranstaltung,

der Punschparty des Collectors Club, ging auch für die beiden Salonièren ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Natürlich waren viele Kunstwerke zu sehen, die man auch kaufen konnte.

In gemütlicher Runde gab es Punsch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Glühwein und reichlich Brötchen.

Der Höhepunk des Abends

war jedoch die Livemusik des jungen Musikers Bernhard Pribitzer. Der Sänger und Songwriter aus Wien überraschte mit Musik, die sanft in die Ohren ging und von den Zuhörern erwartungsvoll aufgenommen wurde. Voller Interesse wurde der Künstler immer wieder über seine Musik befragt und in lange Gespräche einbezogen.

Wen es interessiert, mehr Informationen von Bernard sind hier zu finden: FB Bernhardpribitzermusik.

So ging in einer vorweihnachtlichen Atmosphäre ein stimmungsvoller Abend zu Ende und im Jahr 2020, ob sich die „Goldenen Zwanziger“ wiederholen werden bleibt abzuwarten, gibt es wieder die Veranstaltungsreihe

„DER PRIVATE SALON“.

Wir und zahlreiche weitere Künstler freuen sich auf euch!

Text und Fotos: Ron Böhme