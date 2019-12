Wenn man Schmerzen lindern kann, ist dies gerade auch bei Krebspatienten ein wichtiger Faktor, wenn man dadurch aber auch Gelder für die Projekte der Österreichischen Krebshilfe sammeln kann, ist es eine wunderbare Kooperation.

Am 23. November wurde im Rahmen vom Baden Dancer against Cancer 20.000 Euro von Neuro Socks an die Projekte der Österreichischen Krebshilfe NÖ übergeben. Gesammelt wurde jeweils 1 Euro pro verkauftem Sockenpaar seit Anfang Oktober.

Sibylle Rasinger, Geschäftsführerin der Krebshilfe NÖ, verwendet diese Gelder für die Familienbetreuung bei einer Krebsdiagnose, denn dadurch können die Betroffenen diese HIlfe vollkommen kostenlos in Anspruch nehmen.

Ab Jänner geht es um Wien!

Pro verkauften Neuro-Socks Paar gehen von Jänner bis März weiterhin Euro 1,-- an Dancer against Cancer für die Österreichische Krebshilfe Wien.

Damit kann vielen Betroffenen zumindest die finanzielle Sorge genommen werden. Auch Neuro Socks Testimonials Hans Enn und Roman Daucher bleiben mit Neuro Socks fit und wer dabei sein will kann ebenso sich selbst und anderen Gutes tun.

Die Wien Dancer against Cancer Gala findet am Samstag, den 7. März 2020 in der Hofburg Vienna statt.

www.DanceragainstCancer.at