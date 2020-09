Am 7. September eröffnet das neue Tanzstudio "InDancity" in der Josefstadt.

JOSEFSTADT. Die gebürtige Kanadierin Sharon Booth kam vor 14 Jahren nach Wien, wo sie in vielen Studios, an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper und am MUK unterrichtete – nun eröffnete sie das Tanzstudio in der Bennogasse 8A/1B. „InDancity“ bietet ein breites Spektrum an Bewegungsstilen an: von Ballett bis Turniertanzen, von zeitgenössischem Tanz bis Stepptanz, von Pilates bis Salsa – und vieles mehr.

Das Ziel von „InDancity“ ist es, Unterricht von höchster Qualität ins Studio zu bringen, um alle Altersgruppen und diese auf allen Ebenen zu inspirieren, zu bilden und zu unterhalten. Das vielfältige Team besteht aus Lehrern aus den USA, Kuba, Russland, Italien und Kanada. „Das Wohlergehen unserer Schülerinnen und Schüler ist uns wichtiger als eine Medaille bei einem Wettbewerb“, erzählt Hannah Kickert. Sie betreut bei „InDancity“ drei Tanzkurse.

Am 7. September eröffnet das Studio mit einer Schnupperwoche.

Foto: InDancity

Alles Corona-konform

Von Corona hat man sich bei der Eröffnung des Studios nicht abhalten lassen, auch alle hygienischen Maßnahmen wurden getroffen: Desinfektion, Distanz, Vermeidung von Körperkontakt. Die Räume sind mit ihren 110 beziehungsweise 60 Quadratmetern groß genug, um Abstand zu gewährleisten. Sie haben Fenster, die regelmäßiges Lüften ermöglichen.

Gratis Schnupperwoche

Das Tanzstudio wird am 7. September mit einer Schnupperwoche eröffnet, wo jeder einen Kurs pro Tanzstil gratis ausprobieren kann. Eine Anmeldung unter office@indancityvienna.com ist jedoch erforderlich, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind.

Nähere Informationen zu Kursen und Anmeldung findet man unter www.indancityvienna.com