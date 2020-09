Die vergangen Monate sind für uns alle kein Leichtes gewesen, doch gerade Kultur- und Musikschaffende befinden sich nach wie vor in einer besonders prekären Situation. Die Präventionsmaßnahmen rund um Covid-19, die zweifelsohne berechtigt sind, haben nicht nur in Mödling ein kulturelles Vakuum hinterlassen. Allerorts war man gezwungen, u.a. jegliche Tätigkeiten betreffend öffentlicher Veranstaltungen, bis auf ungewisse Zeit stark einzuschränken oder gar stillzulegen. Darunter fiel leider auch die Konzertreihe Noiseflash des Jugendzentrum Hauscafé, die eigentlich fester Bestandteil des Mödlinger Konzertjahrs ist. Somit war es dem Team des Jugendzentrums schlichtweg unmöglich, seinem Auftrag zur Förderung der lokalen Jugendkultur nachzugehen. Was blieb waren zahlreiche gute Ideen und Wehmut, diese nicht vor Publikum präsentieren zu können.

Videos



Um diese Zeit dennoch produktiv zu gestalten, hat das Hauscafé gemeinsam mit motivierten MusikerInnen und Bands aus dem Bezirk Mödling ein Konzept ausgearbeitet, das den Namen Noiseflash Revival trägt. Einerseits sollte hierfür ihr bereits bestehendes Videomaterial vergangener Noiseflashs oder anderen Live-Auftritten Verwendung finden. Zudem stand es ihnen frei, eigene Aufnahmen von zuhause aus zu gestalten und davon ein Video einzureichen. Alle bisherigen Beiträge sind in dieser Playlist zu sehen:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxQP5iYQjhcLVXk0JWbrQBii9YBKp7ORT

Was zunächst als einmaliges Projekt begann, soll nun aufgrund der nach wie vor unsicheren Lage fortgeführt werden. Je mehr Material zusammen kommt, desto deutlicher wird schlussendlich: Die Mödlinger Jugendkultur hat nichts an ihrer schöpferischen Kraft eingebüßt. Das Hauscafé möchte dabei auch in Zukunft als wichtige Schnittstelle fungieren. Noiseflash Revival soll hierbei ein kräftiges Ausrufezeichen setzen!

Das Hauscafé hat die Pandemie als Herausforderung begriffen, die nach besonderen Strategien verlangt. Darum hat man in dieser Phase sämtliche Unterstützungsleistungen Online angeboten, um für die Jugendlichen weiterhin erreichbar zu sein. Es war für alle eine spannende Erfahrung, zu sehen, dass Jugendarbeit auch auf diese Weise funktionieren kann. Das Team freut sich jedoch, die 12-19 Jährigen wieder zu den regulären Öffnungszeiten (Mi – Do 13:30 – 19:00, Fr 13:30 – 20:30, Sa 18:00 – 22:30) im Jugendzentrum in der Eisentorgasse 5 begrüßen zu dürfen.