Durststrecke für den Schlosspark Schönau

18.09.2018, 10:37 Uhr

Rohrsystem könnte helfen

Der Schlosspark ist heute ein Naturdenkmal, dessen Geschichte bis in die Habsburgerzeit zurückgeht. Heute sind die Grünflächen im Besitz einer Privatstiftung. Da die Wehr außerhalb dieses Areals liegt sind dieser die Hände gebunden. Auch der für Wasserrecht zuständige Landesvize Franz Schnabl hat bereits an die Beteiligten appelliert, eine Lösung zur Rettung des Schlossparks zu finden.Eine mögliche Lösung wäre die Umleitung von Wasser aus der Triesting mittels einem Rohrsystem. Eine Studie in Zusammenarbeit mit dem Triesting Wasserverband und der Firma Werner Consult soll Klarheit bringen. Diese wird laut Bürgermeister Alfred Artmäuer Ende September präsentiert.