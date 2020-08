Bei einem Literaturfrühstück im Garten der Galerie am Lieglweg lasen vier heimische Künstler aus ihrer gemeinsamen Gedichte-Sammlung.



NEULENGBACH. Jede Woche ein Gedicht zu schreiben war der Anfang der Poeten Christine Rosa Felkel, Erwin Ginner, Maggie Haslinger-Maierhofer und Wolfgang Klein. Bei der Finnisage der Sammel-Ausstellung "SCENES OF MATERIAL" in der Galerie am Lieglweg präsentierten sie am 16. August in der Galerie am Liegelweg Auszüge aus "52 x Vier Gedichten", dieses Mal im Zuge eines Literaturfrühsückes, musikalisch begleitet von dem Neulengbacher Akkordeonspieler Helmuth Skorbil. Aufmerksam und mit Begeisterung lauschten das Publikum im idyllischen Garten der Galerie.



"Ich habe bis jetzt alle Gedichte von ihnen erstanden. Sie sind kritisch, griffig, stimmig und nicht oberflächlich - sehr zu empfehlen.", so Helga Ecker.

Galeristin Ursula Fischer freute sich über das rege Interesse und auch, dass das Wetter doch noch mitgespielt hat und beendete mit den Worten: "Mut zahlt sich halt aus."