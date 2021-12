Öffnung der Gastronomie im Laaben Tal

Nach 25 Tagen Lockdown sperrten am Freitag den 17. Dezember 2021 in Laabental die Gast und Kaffeehäuser auf.in den Gastronomie und Kaffeehäusern gilt daher am Freitag wieder die 2G- Regel sowie außerhalb des Sitzplatzes die FFP 2- Masken- Pflicht. Weiteres gilt, wie vor dem Lockdown eine Registrierungspflicht für die Gäste. Daher besuchten die Bezirksblätter am Montag den 20. Dezember 2021 das Gasthaus zum Kirchenwirt in Altlengbach und das Kaffeehaus Mancini in Innermannzing um sich umzuhören nach dem Vierten Lockdown

Silvia Kohberger vom Gasthaus Kirchenwirt( Altlengbach)

Ist glücklich das der Lockdown zu Ende ist, und das die Gäste wieder Mittagessen zahlreich kommen wie früher,, und sie Hofft das sie auch das Zustellservic nach dem Lockdown weiterhin gebraucht wird.

Andrea Steinberger vom Kaffee Mancini ( Neustift- Innermannzing )

Ist froh dass der Lockdown vorbei ist, und das die Stammgäste wieder Zahlreich kommen, um die Weihnachtsstimmung im Lokal bei einen Kaffee und einer Torte genießen.