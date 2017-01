Bäckerei "Der Mann" spendet für Pro Juventute

27.01.2017, 18:37 Uhr

Stolze 10.900 Euro wurden an die Kinderburg Klosterneuburg übergeben.

WIEN. In der Vorweihnachtszeit lief bereits zum fünften Mal eine groß angelegte Verkaufsaktion der Bäckerei "Der Mann" zugunsten der Kinderhilfsorganisation Pro Juventute. Der Reinerlös jedes verkauften Bio-Brotzwergs, Dinkel- und Chiazwergs innerhalb eines Monats in allen Filialen ging an die Organisation. Die Charity-Aktion, bei der 13.339 Stück Gebäck verkauft wurden, brachte 10.900 Euro ein."Mein Gewissen sagt mir, mit jenen zu teilen, die nicht so viel Glück haben", so Senator Kurt Mann bei der Spendenübergabe.