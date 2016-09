27.09.2016, 18:35 Uhr

150 neue Arbeitsplätze - Umbauarbeiten starten im November

INNERE STADT. Wie das Onlineportal "derboersinaner.com" berichtet, wird das US-Unternehmen Apple bald seine Zelte in der Wiener Innenstadt aufschlagen. Im ehemaligen Esprit-Shop in der Kärntner Straße 11 soll es auf drei Etagen ein Shop, Büros und auch ein Schulungszentrum geben. Am neuen Standort entstehen insgesamt 150 neue Arbeitsplätze. Ab November wird das Gebäude umgebaut, die Eröffnung ist für 2017 geplant.