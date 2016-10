Tag der Toten - Dia de los Muertos

Der Dia de los Muertos, der Tag der Toten, eine Tradition aus Mexiko, ist ebenso eine Hommage an all die Menschen, die schon gestorben sind, als auch an das Leben selbst. Leben und Tod sind untrennbar miteinander verbunden. Wir feiern am 1. November ein buntes, fröhliches Fest, an dem wir sowohl das Leben als auch unsere lieben Verstorbenen feiern.

Der große Altar ist heuer Stefan Zweig gewidmet. Für die kleinen Altare kann jede/r Lieblingsspeisen & -getränke und Bilder seiner Verstorbenen mitbringen. Vorträge, lateinamerikanischer Tanz, Kinderprogramm