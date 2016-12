DAS LEBEN eines "CAESAR"en

08.12.2016, 11:41 Uhr

Aber was soll´s, auch ein Imperator muss sich Herausforderungen stellen! Mein jetziges Herrchen wollte seiner "Liebsten" ein besonderes Geschenk zum Muttertag machen und da fiel natürlich die Wahl auf MICH! - Kann ich ihm nicht verdenken!

Sie hat mich gesehen und erst mal gemeint, "Naja, ein Cooper ist er nicht? Aber er sieht süß und frech aus!". Später hab ich erfahren, Cooper war mein Vorgänger - wäre sicher ein toller lustiger Freund gewesen. Denn ich bin süß, nicht frech, unerschrocken und eines Caesaren würdig - ein tapferer Held und Beschützer!Nichts bringt mich aus der Ruhe, kein Schuss, keine bellenden Akitos, Doggen, Bull Terrier oder Kampfhunde! Denn ich bin auch ein Terrier - ein YORKSHIRE TERRIER und nicht die äußere Größe ist entscheidend, sondern die Innere!Ich bin ein CAESAR - gerecht, süß wie Zucker, aber ich kann bellen, dass es den schärfsten Gegner umhaut! Und mein Name spricht Bände, so musste ich bisher kaum diese letzte Maßnahme setzen!Seht euch einfach ein paar Bilder von mir an und auch ihr seid überzeugt!