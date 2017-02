Stift Seitenstetten-Jugendvesper: Seid Licht für diese Welt!

06.02.2017, 17:08 Uhr

oder in daszur Jugendvigil! Beide Angebote sind reizvoll, wenn gleich man schon sagen muss, dass dieder großen Jugendvigil im Wienerwald ist. Aber es geht nicht um Masse, es geht um eine echte und ehrliche Christus-Begegnung! Im Februar, hat Schwester Hemma von den Steyler-Heilig-Geist-Missionarinnen, in ihr Herz schauen lassen, uns von ihrem Weg in den Orden erzählt und uns aufgerufen, selber ein Licht für unsere Mitmenschen zu sein! Diakon Manuel Sattelberger: „Möge dieses Licht Jesu unsere Herzen erleuchten, damit es auch uns gelingt, licht-volle Zeitgenossen zu sein, keine „schwarzen Löcher“ die alles absorbieren, sondern „Leuchttürme“ der Liebe Christi!“ Am Ende des jugendlich gestalteten Abendgottesdienstes spendeten Pater Vitus und Diakon Manuel noch allen Anwesenden den Blasius-Segen.