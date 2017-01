CARITASABEND mit Buchpräsentation von Michael Landau

Baden : Theater am Steg |

(18:00 bis 21:30 Uhr)

Theater am Steg, Johannesgasse 14



Caritas-Präsident Michael Landau führt in seinem Buch an die Ränder der Gesellschaft wie an die Ränder des Lebens. Eintritt frei!, Unsere Welt hat Risse bekommen. Sie dreht sich heute schneller als noch vor wenigen Jahren. Leid, Hunger, Kriege, Krisen - aber auch die Frage, was all diese Not mit uns selbst zu tun hat. In einer globalisierten Welt liegt Syrien im Vorgarten, die Ukraine in der Nachbarschaft und das eigene Wohnzimmer teilt man sich mit mehr als einer Million armutsgefährdeter Österreicherinnen und Österreicher. Michael Landau macht deutlich, worauf es in einer komplexer werdenden Welt ankommt: auf Solidarität, Mut und die Bereitschaft jeder und jedes Einzelnen, an einer gerechteren Welt mitzubauen. Denn der wahre Schlüssel zu einem geglückten Leben liegt nicht darin, sich nur um das eigene, sondern gerade auch um das Glück der anderen zu sorgen. Programm: Eröffnung durch Landesrätin Barbara Schwarz. Buchpräsentation mit Caritas Präsident Michael Landau. Gemütlicher Ausklang mit einem kleinen Buffet.

Infos: Caritas der Erzdiözese Wien , Tel: 01/878 12 190