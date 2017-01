24.01.2017, 19:37 Uhr

Am Montag, den 16.1. fand eine Funk und Lotsen Schulung im Feuerwehrhaus statt. Hierbei wurde das neue System, mit welchem wir zukünftig unsere Wasserentnahmestellen verwalten vorgestellt und gemeinsam nach Verbesserungen gesucht.Anschließend suchten wir auf der Karte einige Koordinaten in unserer Gegendmithilfe des UTEM REF Systems(Koordinatensystem). Als letzten Punkt, stellte uns Alois Sommerauer das Arbeiten in der Einsatzleitung vor und wie man sich verhalten sollte wenn man als erstes im Feuerwehrhaus eintrifft.

Die FF Tarsdorf, hat zur besseren Information der Mannschaft einen Infobildschirm in der Fahrzeughalle installiert, bei welchem alle Informationen zum Einsatz und ein Anfahrtsweg angezeigt werden. Hierbei kommen auch alle nötigen Informationen auf Papier ausgedruckt heraus. Den Übungsteilnehmern wurde hierbei der Aufbau der Ausdrucke erklärt und wie man diese richtig verwendet.