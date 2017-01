21.01.2017, 12:24 Uhr

OSTERMIETHING (red). Beamte der Polizeiinspektion Ostermiething konnten nach drei Monaten einen Mopeddiebstahl aufklären.

Tatverdächtiger wurde beobachtet

Widersprüche führten zum Geständnis

Verdächtigt wird ein Jugendlicher aus Tarsdorf, am 16. Oktober 2016 in Ostermiething ein Moped gestohlen zu haben. Aus einer Hauseinfahrt stahl der junge Bursch das Kleinkraftrad. Danach kam der in einer Wiese zu Sturz.Als der Tatverdächtige das beschädigte Mofa auf einen Parkplatz schob, wurde er von einem Bekannten des Besitzers beobachtet. Bei den ersten Einvernahmen bestritt der 16-Jährige jeglichen Tatzusammenhang.Bei weiteren Erhebungen verwickelte sich der Jugendliche in Widersprüche und war schließlich geständig. Er gab an, dass er den entstandenen Schaden wieder gutmachen wolle.