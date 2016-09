Lauschen Sie den Klängen von Michael Haydn & Co sowie Max Raabe & Co

Der Männerchor Hochburg-Ach lädt am Sa. den 22 Oktober 2016 sehr herzlich zum Herbstkonzert in den Turnsaal der Neuen Mittelschule Hochburg-Ach ein.Werke von Michael Haydn & Co sowie Max Raabe & Co werden durchdie Mitwirkendendargebracht.