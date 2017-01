Jonathan Gehmayr ist Vize-Staatsmeister!

30.01.2017, 22:00 Uhr

Der Saisonstart ist gelungen! Jonathan Gehmayr ist österr. Vizemeister in der U23. Steffi Hütter (U23) erreichte ebenso wie Markus Steidl (U18) Platz 5.

Jonathan ( Gew.Kl. - 66 kg/Altersklasse U 21) konnte seine beiden Vorrundenkämpfe gegen Pichler (Askö Graz) sowie Weber (WAT Stadlau) souverän für sich entscheiden. Um den Einzug ins Finale stand im ein "Altbekannter" Sellner (Reichraming) gegenüber. Jonathan konnte mit einem Tomeonagewurf diesen Wettkampf für sich entscheiden und stand somit im Finale. Auch hier traf er auf einen bekannten Gegner Wachid Borchashvili (aus dem Heimverein von Sabrina Filzmoser LZ Wels). Dieser konnte durch einen sehr starken Griffkampf das Finale für sich entscheiden - aber vielleicht gibt es ja bei den Österr. U21 Meisterschaften eine Revanche. Trotzdem eine sehr starke Leistung (hat da vielleicht auch das 3-wöchige Trainingslager im Nov/Dez. im Mutterland des Judosports etwas beigetragen?). Eine starke Wettkampfleistung -trotz momentan beruflich bedingt reduziertem Trainingsumfang - bot auch Steffi Hütter. Sie schlug in der Vorrunde Sengtschmied (Gallneukirchen), konnte jedoch die beiden anderen Kämpfe nicht mehr für sich verbuchen. Unserer "frischen" Junioren (die erst mit Anfang des Jahres in die neue Altersklasse aufgestiegen sind) Eva Ober und Felix Stadler boten eine gute Wettkampfleistung.

Bereits am Samstag waren die U18 an der Reihe. Durch krankheitsbedingte Ausfälle waren wir leider "nur" mit 2 Startern dabei.Markus Steidl verlor seinen Auftaktkampf erst in der Verlängerung gegen den späteren Sieger Schennach (Wattens) . Er konnte dann in der Hoffnungsrunde einen Ipponsieg gegen Bakonyi (Cafe&Co Wien) für sich verbuchen. Im Kampf um Platz 3 war dann der Wiedern Moritz Moser der Stärkere. Lena Stadler bot wie ihr Bruder Felix eine gute Wettkampfleistung, konnte jedoch nicht punkten. mk