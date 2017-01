Glückwünsche der Kollegen

31.01.2017, 18:29 Uhr

Einen Bären und Gutscheine für die frisch gebackene Mama Renate.

BEZIRK. Vergangene Woche startete Günther Kamlander, Bezirksobmann der Polizeigewerkschaft (FCG KdEÖ Bruck an der Leitha), zu Beginn des Jahres 2017 wieder die Gutscheinübergabe zur Geburt eines Kindes von Polizisten und Polizistinnen des Bezirkes Bruck an der Leitha. Dieses Mal besuchte der Bezirksobmann mit seinem Vorstandsmitglied Roland Haltschuster die Kollegin Renate H. Die glückliche Mutter brachte am 25. Oktober 2016 ihre Tochter Helena zur Welt. Die beiden wünschten der Familie in Namen der FCG KdEÖ Bruck an der Leitha alles Gute und überreichten als kleines Geschenk einen Polizeibären und einen Gutschein der Firma Bipa.